Пустоветов Федор Ефимович 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПустоветов Федор Ефимович

Пустоветов Федор Ефимович

Место рождения

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1918 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Пустоветов Ефим

Мать: не указана

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.10.1918

Сын: Пустоветов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна

Журавское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.