Пустоветов Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Пустоветов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1918
Сын: Пустоветов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Пустоветова (Ракитская) Евдокия Ивановна
Смерть
1937