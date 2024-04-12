Загороднов Никита Нилович
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Загороднова Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Загороднов Василий Никитич
Мать ребёнка: Загороднова Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Загороднов Филипп Никитич
Мать ребёнка: Загороднова Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Загороднов Андрей Никитич
Мать ребёнка: Загороднова Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
01.04.1856
Мать ребёнка: Загороднова Аксинья Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно