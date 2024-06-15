Козырев Иван Климентов
Место рождения
Дата рождения28.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Козырев Климент Яковлевич
Мать: Матрена Родионова
Жена: Елена Павлова
Сын: Клементьев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Елена Павлова
Жена: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Сын: Клементьев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Сын: Клементьев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Сын: Клементьев Матвей Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Сын: Клементьев Филипп Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Дочь: (Клементьева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Дочь: (Клементьева) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Сын: Клементьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Сын: Клементьев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева