Козырев Иван Климентов 28.08.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Иван Климентов

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1851

Отец: Козырев Климент Яковлевич

Мать: Матрена Родионова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1873

Жена: Елена Павлова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1877

Сын: Клементьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Елена Павлова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.10.1877

Жена: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1882

Сын: Клементьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1882

Сын: Клементьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1887

Сын: Клементьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1889

Сын: Клементьев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.10.1892

Сын: Клементьев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1894

Дочь: (Клементьева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: (Клементьева) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1899

Сын: Клементьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Клементьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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