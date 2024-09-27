Скрябина Васса Малофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябина Васса Малофеевна

Скрябина Васса Малофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скрябина) Анисья Захаровна

Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Скрябина) Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Скрябин Емельян Захарович

Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Скрябина) Марина Захаровна

Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Скрябин Фома Захарович

Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич

Скрябинский Починок, Лапшинская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Скрябина) Афинья Захаровна

Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич

Скрябинский Починок, Лапшинская волость, Никольский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.