Скрябина Васса Малофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скрябина) Анисья Захаровна
Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Скрябина) Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Скрябин Емельян Захарович
Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Скрябина) Марина Захаровна
Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Скрябина) Афинья Захаровна
Отец ребёнка: Скрябин Захар Васильевич
Смерть
Неизвестно