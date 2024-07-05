Гавзе Ицк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти20.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Гавзе Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1897
Сын: Гавзе Файвель
Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля
г. Слуцк Бобруйского округа
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Гавзе Моисей
Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Гавзе Иосиф
Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля
Рождение ребёнка
05.09.1905
Сын: Гавзе Лазарь
Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Гавзе (Гавзе) Роза
Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля
Смерть
20.11.1941