Гавзе Ицк 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавзе Ицк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гавзе Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1897

Сын: Гавзе Файвель

Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гавзе Файтель Ицкович

Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля

г. Слуцк Бобруйского округа
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Гавзе Моисей

Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля

Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Гавзе Иосиф

Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля

Рождение ребёнка
05.09.1905

Сын: Гавзе Лазарь

Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля

Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Гавзе (Гавзе) Роза

Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гавзе Израиль (Солик)

Мать ребёнка: Гавзе (Эфрон) Циля

Смерть
20.11.1941

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