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Медведева Агапия Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: Кирил Николаев

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.1834

Муж: Медведев Максим Лукьянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ Поручители села Новой Рачейки казенной кресьянинъ Егоръ Степановъ Захарофъ, Козма Ильинъ Глушенковъ, Ларионъ Алексеифъ; по невестѣ Онаго жь уезда пригорода Кашпира казенны кресьяне, Фѣдотъ Я... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Сын: Медведев Сергей Максимов

Отец ребёнка: Медведев Максим Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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