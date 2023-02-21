Медведева Агапия Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: Кирил Николаев
Бракосочетание
15.08.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ Поручители села Новой Рачейки казенной кресьянинъ Егоръ Степановъ Захарофъ, Козма Ильинъ Глушенковъ, Ларионъ Алексеифъ; по невестѣ Онаго жь уезда пригорода Кашпира казенны кресьяне, Фѣдотъ Я... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Медведев Максим Лукьянов
Смерть
Неизвестно