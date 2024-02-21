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Матвеев Василий Макарович

Место рождения

Обухово, Притобольный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Обухово, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева -- Мария Ильинична

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Матвеев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Матвеева -- Мария Ильинична

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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