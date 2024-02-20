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Родионов Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раскатова (Родионов) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Родионов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Костина (Родионов) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: (Родионова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
14.08.1916

Дочь: Балабанова (Родионова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна

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