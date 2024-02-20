Родионов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раскатова (Родионов) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Родионов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Костина (Родионов) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: (Родионова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
14.08.1916
Дочь: Балабанова (Родионова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Родионова (Родионов) Дарья Антоновна