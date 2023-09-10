Коростелев Прохор Ивойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелев Прохор Ивойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Шеломова (Коростелева) МАТРЕНА ПРОХОРОВНА

Мать ребёнка: Коростелева Евдокия Семеновна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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