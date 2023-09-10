Коростелев Прохор Ивойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Шеломова (Коростелева) МАТРЕНА ПРОХОРОВНА
Мать ребёнка: Коростелева Евдокия Семеновна
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно