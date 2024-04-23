Семён Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Родионович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1648

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648

Отец: Родион Анисимович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1668

Сын: Фрол Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1677

Сын: Илья Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Илья Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1682

Сын: Иов Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Кузьма Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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