Семён Родионович
Место рождения
Дата рождения1648
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648
Отец: Родион Анисимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1668
Сын: Фрол Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Илья Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Илья Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Иов Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Кузьма Семёнович
Мать ребёнка: не указана