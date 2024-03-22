Карасев Константин Петров
Место рождения
Дата рождения24.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1886 ст.
Отец: Карасев Петр Федоров
Мать: Агафья Александрова
Рождение ребёнка
11.06.1906 ст.
Дочь: Карасева Александра Константинова
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
13.10.1907
Дочь: Карасева Зиновья Константинова
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
07.12.1909 ст.
Дочь: Карасева Анна Константинова
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
07.12.1909 ст.
Сын: Карасев Иоанн Константинов
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
10.03.1913 ст.
Дочь: Карасева Мария Константинова
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно