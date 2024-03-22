Карасев Константин Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарасев Константин Петров

Карасев Константин Петров

Место рождения

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1886 ст.

Отец: Карасев Петр Федоров

Мать: Агафья Александрова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1906 ст.

Дочь: Карасева Александра Константинова

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Карасева Зиновья Константинова

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1909 ст.

Дочь: Карасева Анна Константинова

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1909 ст.

Сын: Карасев Иоанн Константинов

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1913 ст.

Дочь: Карасева Мария Константинова

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Егорова

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Евдокия Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close