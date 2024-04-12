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Семёнов Василий Семёнович

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1864 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анна Никаноровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Крещение
31.01.1886
Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Анастсасия Аммосовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Ранение
27.09.1916
Покровский район
Огнестрельное ранение (пулей) без повреждения костей нижних конечностей.
Лечение в госпитале
27.09.1916
Госпиталь №1650 в здании 4-й женской гимназии на Садов.-Кудр улице, дом (не видно). Телефон 3-03-50.
Военная служба
Около 1916
432-й пехотный Валдайский полк, рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастсасия Аммосовна

Смерть
Неизвестно
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