Семёнов Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения29.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анна Никаноровна
Крещение
31.01.1886
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Анастсасия Аммосовна
Ранение
27.09.1916
Покровский район
Огнестрельное ранение (пулей) без повреждения костей нижних конечностей.
Лечение в госпитале
27.09.1916
Госпиталь №1650 в здании 4-й женской гимназии на Садов.-Кудр улице, дом (не видно). Телефон 3-03-50.
Военная служба
Около 1916
432-й пехотный Валдайский полк, рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастсасия Аммосовна
Смерть
Неизвестно