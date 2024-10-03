Волков Василий Ефимов Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Василий Ефимов

Волков Василий Ефимов

Место рождения

Холмец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1858 г.р.
Около 1862 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Ефим Кузьмич

Мать: Ирина Федорова

Холмец, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
02.04.1847

Жена: Марфа Ефимова

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Хиония Васильева

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Васса Васильева

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мозгов Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Холмец, Шаховская, Московская область
Работа или профессия
1869
Смерть
1877
Холмец, Шаховская, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.