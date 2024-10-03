Волков Василий Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Ефим Кузьмич
Мать: Ирина Федорова
Бракосочетание
02.04.1847
Жена: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Хиония Васильева
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Васса Васильева
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Работа или профессия
1869
Смерть
1877