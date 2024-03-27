Барамалеев Тимирбулат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барамалеев Тимирбулат

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Маметов Баромалей

Мать: Бадигуль 2 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тимербулатов Аляутдин

Мать ребёнка: Бикзаня

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1844

Сын: Тимербулатов Шарафетдин

Мать ребёнка: Бикзаня

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно
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