Барамалеев Тимирбулат
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Маметов Баромалей
Мать: Бадигуль 2 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Бикзаня
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Бикзаня
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно