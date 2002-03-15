Бабина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

15.03.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабин Иван

Рождение ребёнка
18.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабин Иван

Рождение ребёнка
05.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабин Иван

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.03.2002
Похороны
Неизвестно

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