Шумаков Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Шумакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумакова Антонина
Рождение ребёнка
Между 1990 и 1991
Сын: Шумаков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шумакова Антонина