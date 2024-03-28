Шумаков Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумаков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1972

Отец: Шумаков Николай Николаевич

Мать: Шумакова (Михина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шумакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумакова Антонина

Рождение ребёнка
Между 1990 и 1991

Сын: Шумаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шумакова Антонина

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