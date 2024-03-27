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Чуриков Гурьян Устинович

Место рождения

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Чуриков Родион Гурьянов Гурьев

Мать ребёнка: Чурикова ?

Цыгановка деревня, Кладовская волость, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Грепина Агриппина Гурьянова

Мать ребёнка: Чурикова ?

Цыгановка деревня, Кладовская волость, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чуриков Феоктист Гурьянович

Мать ребёнка: Чурикова ?

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ирина Гурьянова

Мать ребёнка: Чурикова ?

Цыгановка деревня, Кладовская волость, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марфа Гурьянова

Мать ребёнка: не указана

Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Прасковья Гурьянова

Мать ребёнка: не указана

Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Житовская Жестовская Настасья Наталья Гурьянова

Мать ребёнка: не указана

Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чуриков Степан Гурьянов Гурьев

Мать ребёнка: не указана

Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурикова ?

Смерть
Неизвестно
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