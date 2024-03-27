Чуриков Гурьян Устинович
Место рожденияс.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Чуриков Родион Гурьянов Гурьев
Мать ребёнка: Чурикова ?
Цыгановка деревня, Кладовская волость, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Грепина Агриппина Гурьянова
Мать ребёнка: Чурикова ?
Цыгановка деревня, Кладовская волость, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чуриков Феоктист Гурьянович
Мать ребёнка: Чурикова ?
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ирина Гурьянова
Мать ребёнка: Чурикова ?
Цыгановка деревня, Кладовская волость, Старооскольский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марфа Гурьянова
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Прасковья Гурьянова
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Житовская Жестовская Настасья Наталья Гурьянова
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Чуриков Степан Гурьянов Гурьев
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурикова ?
Смерть
Неизвестно