Василий Матвеев
мужской, родился 1820
умер Неизвестно
Супруги
Прасковья Николаева1815 г.р.
Дети
Варфоломей Васильев1841 г.р.
Иван Васильев1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Варфоломей Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно