Василий Матвеев 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820

умер Неизвестно

Супруги
Прасковья Николаева1815 г.р.
Дети
Варфоломей Васильев1841 г.р.
Иван Васильев1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Варфоломей Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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