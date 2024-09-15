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Ивасенко Илья Антонович

Место рождения

Деревня Жилино Россошанский район. Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивасенко АНТОН

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ивасенко Михаил Ильич

Мать ребёнка: Пушкарская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1911

Дочь: Ивасенко Харитина Ильинишна

Мать ребёнка: Пушкарская Мария Ивановна

Жилино, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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