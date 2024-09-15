Ивасенко Илья Антонович
Место рожденияДеревня Жилино Россошанский район. Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивасенко АНТОН
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Пушкарская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1911
Дочь: Ивасенко Харитина Ильинишна
Мать ребёнка: Пушкарская Мария Ивановна
Жилино, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно