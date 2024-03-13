Бадеев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадеев Владимир
Мать: Бадеева (Зайцева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадеев ?
Мать ребёнка: Бадеева (Воронич) Галина
Рождение ребёнка
27.03.1990
Дочь: (Бадеева) Ирина
Мать ребёнка: Бадеева (Воронич) Галина
Рождение ребёнка
27.03.1990
Дочь: Будаева (Бадеева) Инна
Мать ребёнка: Бадеева (Воронич) Галина