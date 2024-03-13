Бадеев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадеев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадеев Владимир

Мать: Бадеева (Зайцева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадеев ?

Мать ребёнка: Бадеева (Воронич) Галина

Рождение ребёнка
27.03.1990

Дочь: (Бадеева) Ирина

Мать ребёнка: Бадеева (Воронич) Галина

Рождение ребёнка
27.03.1990

Дочь: Будаева (Бадеева) Инна

Мать ребёнка: Бадеева (Воронич) Галина

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