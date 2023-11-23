Воскресенская (Покровская) Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Белозерова (Воскресенская) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Воскресенский Василий Павлов
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Воскресенский Василий Павлович (1866 — ?) Родился в семье дьячка церкви села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Павла Воскресенского. Обучался в уездном училище. Псаломщик села Кулачева... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: (Воскресенская) Александра Павловна
Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович
Смерть
Неизвестно