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Воскресенская (Покровская) Мария Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Покровский Александр Михайлов

Мать: (Покровская) Ольга Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Белозерова (Воскресенская) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Воскресенский Василий Павлов

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Воскресенский Василий Павлович (1866 — ?) Родился в семье дьячка церкви села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Павла Воскресенского. Обучался в уездном училище. Псаломщик села Кулачева... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: (Воскресенская) Александра Павловна

Отец ребёнка: Воскресенский Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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