(Лебедева (?)) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева (?)) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1806

Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Мать: Степанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов (?) Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Орлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Орлов (?) Никита Иванович

Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович

Рождение ребёнка
06.04.1838

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович

Рождение ребёнка
19.09.1844

Сын: Орлов (?) Сергей Иванович

Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович

Рождение ребёнка
24.05.1847

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно

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