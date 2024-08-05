(Лебедева (?)) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1806
Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Мать: Степанида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Орлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Орлов (?) Никита Иванович
Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович
Рождение ребёнка
06.04.1838
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович
Рождение ребёнка
19.09.1844
Сын: Орлов (?) Сергей Иванович
Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович
Рождение ребёнка
24.05.1847
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Орлов (?) Иван Кириллович
Смерть
Неизвестно