Скубко неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скубко неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скубко (Немченко) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скубко) Светлана

Мать ребёнка: Скубко (Немченко) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.11.1961

Дочь: Елена (Скубко) Новоженова

Мать ребёнка: Скубко (Немченко) Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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