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Кавсяр

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1888

Сын: Багаутдинов Абдулла

Отец ребёнка: Хуснетдинов Бахаутдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Салеха Багаутдин Кызы

Отец ребёнка: Хуснетдинов Бахаутдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы

Отец ребёнка: Хуснетдинов Бахаутдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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