Кавсяр
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Багаутдинов Абдулла
Отец ребёнка: Хуснетдинов Бахаутдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Салеха Багаутдин Кызы
Отец ребёнка: Хуснетдинов Бахаутдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сибгатуллина Зулейха Багаутдин Кызы
Отец ребёнка: Хуснетдинов Бахаутдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно