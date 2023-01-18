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Лексеев Михаил Михайлович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Алексеев Михаил Алексеевич

Мать: Алексеева (Алексеева) Степанида Мироновна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1854

Жена: Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
10.10.1860

Дочь: (Лексеева) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
10.10.1860

Сын: Лексеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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