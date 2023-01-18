Лексеев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
01.11.1854
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
10.10.1860
Дочь: (Лексеева) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
10.10.1860
Мать ребёнка: Лексеева (Наумова) Наталья Ефимовна
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно