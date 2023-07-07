(Теревяйнен) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Теревяйнен) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1956

Дочь: Лилия Евгеньевна

Отец ребёнка: Теревяйнен Евгений Матвеевич

Рождение ребёнка
30.06.1960

Дочь: Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Теревяйнен Евгений Матвеевич

Рождение ребёнка
30.06.1962

Дочь: Теревяйнен Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Теревяйнен Евгений Матвеевич

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