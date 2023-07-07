(Теревяйнен) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1956
Дочь: Лилия Евгеньевна
Отец ребёнка: Теревяйнен Евгений Матвеевич
Рождение ребёнка
30.06.1960
Дочь: Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Теревяйнен Евгений Матвеевич
Рождение ребёнка
30.06.1962
Дочь: Теревяйнен Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Теревяйнен Евгений Матвеевич