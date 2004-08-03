Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/
Место рожденияKryłów (Kryłow, Крилів, Крылов, Крылув), Польша
Дата рождения17.12.1909
Дата смерти03.08.2004
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1909
Отец: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)
Мать: Черняк/Czerniak (Панасевич/Panasiewicz) Татьяна (Tatiana)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Czerniak Krzysztof
Мать ребёнка: (Bronislawa) Бронислава /
Рождение ребёнка
20.05.1943
Дочь: (Czerniak) Elżbieta
Мать ребёнка: (Bronislawa) Бронислава /
Смерть
03.08.2004