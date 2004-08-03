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Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/

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Место рождения

Kryłów (Kryłow, Крилів, Крылов, Крылув), Польша

Дата рождения

17.12.1909

Дата смерти

03.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1909

Отец: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)

Мать: Черняк/Czerniak (Панасевич/Panasiewicz) Татьяна (Tatiana)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Czerniak Krzysztof

Мать ребёнка: (Bronislawa) Бронислава /

Рождение ребёнка
20.05.1943

Дочь: (Czerniak) Elżbieta

Мать ребёнка: (Bronislawa) Бронислава /

Смерть
03.08.2004

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