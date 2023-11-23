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Алексей Илларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Илларион Иоаннов

Мать: Дарья Иоаннова

Алексей Илларионович (1794 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. В 1808 году определен в пономаря к церкви села Лазорцева Фомина Ростовского уезда. Жена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Прокофьева

Рождение ребёнка
1816

Сын: Смирнов Илларион Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева

Смирнов Илларион Алексеевич (1816 — 1887) Родился в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Алексея Илларионовича. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а затем — до ни... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева

Смерть
До 1850

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