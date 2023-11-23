Алексей Илларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Илларион Иоаннов
Мать: Дарья Иоаннова
Алексей Илларионович (1794 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. В 1808 году определен в пономаря к церкви села Лазорцева Фомина Ростовского уезда. Жена... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Прокофьева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Смирнов Илларион Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева
Смирнов Илларион Алексеевич (1816 — 1887) Родился в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Алексея Илларионовича. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а затем — до ни... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Прокофьева
Смерть
До 1850