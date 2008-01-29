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Гайнанова Алина Ришатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2008

Отец: Гайнанов Ришат Рамазанович

Мать: Мустакимова Зиниля Радиковна

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