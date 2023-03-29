Арина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Галкина Марья Александровна

Отец ребёнка: Галкин Александр Савельевич

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Галкин Егор Александрович

Отец ребёнка: Галкин Александр Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Александр Савельевич

Смерть
Неизвестно
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