Арина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Галкина Марья Александровна
Отец ребёнка: Галкин Александр Савельевич
Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Галкин Егор Александрович
Отец ребёнка: Галкин Александр Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно