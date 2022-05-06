Алимова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1908
Дочь: (Алимова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Алимов Григорий Михайлович
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно