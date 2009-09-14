Morev Vladimir
Место рожденияТамбовская обл, Инжавинский р-н, село Моршань-Ляда
Дата рождения21.10.1931
Дата смерти14.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская обл, Инжавинский р-н, село Моршань-Ляда
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: (Морева) Татьяна
Мать ребёнка: (Банникова) Мария
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
22.02.1959
Сын: Морев Иван
Мать ребёнка: (Банникова) Мария
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
15.05.1961
Сын: Morev Aleksander
Мать ребёнка: (Банникова) Мария
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
23.10.1965
Дочь: (Морева) Ольга
Мать ребёнка: (Банникова) Мария
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Смерть
14.09.2009