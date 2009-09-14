Morev Vladimir 21.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Morev Vladimir

Место рождения

Тамбовская обл, Инжавинский р-н, село Моршань-Ляда

Дата рождения

21.10.1931

Дата смерти

14.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская обл, Инжавинский р-н, село Моршань-Ляда
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: (Морева) Татьяна

Мать ребёнка: (Банникова) Мария

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
22.02.1959

Сын: Морев Иван

Мать ребёнка: (Банникова) Мария

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
15.05.1961

Сын: Morev Aleksander

Мать ребёнка: (Банникова) Мария

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
23.10.1965

Дочь: (Морева) Ольга

Мать ребёнка: (Банникова) Мария

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Смерть
14.09.2009

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