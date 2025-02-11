Александр Нестеров
мужской, родился 1848, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Николаева1818 г.р.
ОтецНестор Маркеллов1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Нестор Маркеллов
Мать: Евдокия Николаева
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно