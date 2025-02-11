Александр Нестеров 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Александр Нестеров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Николаева1818 г.р.
Отец
Нестор Маркеллов1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Нестор Маркеллов

Мать: Евдокия Николаева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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