FƏRƏCOVA RÜQİYYƏ GƏNCƏLİ QIZI — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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FƏRƏCOVA RÜQİYYƏ GƏNCƏLİ QIZI

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: QASIMOV GƏNCƏLİ FƏRƏC OĞLU

Мать: не указана

Смерть
1994
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