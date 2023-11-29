Евграфов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юзьяшарова Гульгина Мусаевна

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Евграфова Анна Александровна

Мать ребёнка: Юзьяшарова Гульгина Мусаевна

Рождение ребёнка
26.12.2022

Сын: Евграфов Александр Александрович

Мать ребёнка: Юзьяшарова Гульгина Мусаевна

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