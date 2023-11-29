Евграфов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Евграфова Анна Александровна
Мать ребёнка: Юзьяшарова Гульгина Мусаевна
Рождение ребёнка
26.12.2022
Сын: Евграфов Александр Александрович
Мать ребёнка: Юзьяшарова Гульгина Мусаевна