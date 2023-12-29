Ментус Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ментус Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дейнеко Виктор

Мать: Дейнеко Жанна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ментус Леонид Петрович

Отец ребёнка: Ментус Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ментус Ангелина Петровна

Отец ребёнка: Ментус Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ментус Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнеко Андрей

Отец ребёнка: Муж Муж

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