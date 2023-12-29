Ментус Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дейнеко Виктор
Мать: Дейнеко Жанна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ментус Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ментус Ангелина Петровна
Отец ребёнка: Ментус Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ментус Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнеко Андрей
Отец ребёнка: Муж Муж