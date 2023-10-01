Гаврик Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврик Роман Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврик Роман Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан