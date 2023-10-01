Гаврик Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврик Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1976

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1976

Отец: Карцев Владимир Иванович

Мать: Карцева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврик Роман Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврик Роман Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврик Роман Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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