Светоносов Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светоносов Константин Андреевич

Место рождения

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.01.1912

Дата смерти

16.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Образование
Неизвестно
6-8 классов
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1940

Сын: Светоносов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
16.05.1977
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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