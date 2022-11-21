Светоносов Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1912
Дата смерти16.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
6-8 классов
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1940
Рождение ребёнка
10.06.1947
Рождение ребёнка
23.06.1949
Рождение ребёнка
08.04.1952
Смерть
16.05.1977