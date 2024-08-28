Байков Спиридон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Байков Федор Николаевич
Мать: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Кузьмина
Рождение ребёнка
1778
Сын: Байков Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Байкова Татьяна Спиридонова
Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Байков Андриан Спиридонов
Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Байкова Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина
Смерть
1831