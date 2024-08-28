Байков Спиридон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайков Спиридон Федорович

Байков Спиридон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Байков Федор Николаевич

Мать: Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Кузьмина

Рождение ребёнка
1778

Сын: Байков Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Байкова Татьяна Спиридонова

Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина

Рождение ребёнка
1790

Сын: Байков Андриан Спиридонов

Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Байкова Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Авдотья Кузьмина

Смерть
1831

Мы используем куки для улучшения работы сайта.