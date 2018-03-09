Глушко (Ужакина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1927
Дата смерти09.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1950
Дочь: Аникаева Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Глушко Семен Максимович
Рождение ребёнка
29.12.1951
Дочь: Глушко Нина Семеновна
Отец ребёнка: Глушко Семен Максимович
Рождение ребёнка
03.09.1953
Дочь: Переяслова (Грушко) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Глушко Семен Максимович
Смерть
09.03.2018