Глушко (Ужакина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко (Ужакина) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1927

Дата смерти

09.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1927

Отец: Ужакин Иван Кириллович

Мать: Ужакина (Воронова) Мария Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Семен Максимович

Рождение ребёнка
26.08.1950

Дочь: Аникаева Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Глушко Семен Максимович

Рождение ребёнка
29.12.1951

Дочь: Глушко Нина Семеновна

Отец ребёнка: Глушко Семен Максимович

Рождение ребёнка
03.09.1953

Дочь: Переяслова (Грушко) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Глушко Семен Максимович

Смерть
09.03.2018

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