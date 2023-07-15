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Кучмасов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1924

Дата смерти

14.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1924

Отец: Кучмасов Андрей Алексеевич

Мать: Кучмасова (Ворушилова) Лукерья (Лукия) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазаренко (Кучмасова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кучмасова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучмасова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Кучмасова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучмасова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучмасова Тамара

Военная служба
С 1942 по 1945
Шатура, Шатура, Московская область
Военная награда
22.05.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
06.02.1946
Медаль "За взятие Будапешта"
Военная награда
03.09.1946
Медаль "За победу над Германией"
Военная награда
30.09.1946
Медаль "За взятие Вены"
Смерть
14.04.1969

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