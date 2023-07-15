Кучмасов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1924
Дата смерти14.04.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазаренко (Кучмасова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кучмасова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучмасова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Кучмасова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучмасова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучмасова Тамара
Военная служба
С 1942 по 1945
Шатура, Шатура, Московская область
Военная награда
22.05.1944
Медаль "За отвагу"
Военная награда
06.02.1946
Медаль "За взятие Будапешта"
Военная награда
03.09.1946
Медаль "За победу над Германией"
Военная награда
30.09.1946
Медаль "За взятие Вены"
Смерть
14.04.1969