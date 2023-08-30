Наумова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1922

Сын: Наумов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван

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