Laande Raul
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Laande Rudolf Ruudi
Мать: Laande Mare
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Soesoo Geitlin
Мать ребёнка: Soesoo (Soesoo) Giti
Рождение ребёнка
28.06.2002
Сын: Soesoo Rainold
Мать ребёнка: Soesoo (Soesoo) Giti
Рождение ребёнка
?.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Soesoo (Soesoo) Giti