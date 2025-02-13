Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смерти16.02.1932
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Белашкин Дмитрий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1912
Сын казака Алексея Петровича Нужнова. Гаврииил 19 лет 7 месяцев бракосочетался с девицей Евдокией 18 лет 7 месяцев, дочерью казака Амурского поселка Дмитрия Федоровиче Белашкин. Поручители от жениха И... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1914
Дочь: Нужнова Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич
Отец казак Амурского отряда первой очереди Гавриил Алексеевич Нужнов. Восприемники Константин Порфирьевич Нужнов казак Амурского отряда, Верхнеуральская мещанка Параскева Алексеевна Ватина (Нужнова) с... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1918
Дочь: Нужнова Елизавета Гаврииловна
Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич
Восприемники: казак Амурского отряда Иван Алексеевич Нужнов, казачья жена Агрипина Васильевна Белашкина
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Нужнова Любовь Гаврииловна
Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Нужнов Алексей Гавриилович
Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нужнова Нина Гаврииловна
Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Нужнов Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич
Умер в ссылке при рождении вместе с матерью. Данные о смерти из уголовного дела 33238 ГО НКВД Надеждинского района, апрель 1937 года.
Смерть
16.02.1932
Евдокия умерла 16.02.1932 г. в ссылке после рождения сына Василия. Данные о смерти из уголовного дела 33238 ГО НКВД Надеждинского района, апрель 1937 года.