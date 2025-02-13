Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна 1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

16.02.1932

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Белашкин Дмитрий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1912

Муж: Нужнов Гавриил Алексеевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Сын казака Алексея Петровича Нужнова. Гаврииил 19 лет 7 месяцев бракосочетался с девицей Евдокией 18 лет 7 месяцев, дочерью казака Амурского поселка Дмитрия Федоровиче Белашкин. Поручители от жениха И... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Нужнова Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Отец казак Амурского отряда первой очереди Гавриил Алексеевич Нужнов. Восприемники Константин Порфирьевич Нужнов казак Амурского отряда, Верхнеуральская мещанка Параскева Алексеевна Ватина (Нужнова) с... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1918

Дочь: Нужнова Елизавета Гаврииловна

Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: казак Амурского отряда Иван Алексеевич Нужнов, казачья жена Агрипина Васильевна Белашкина
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Нужнова Любовь Гаврииловна

Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Нужнов Алексей Гавриилович

Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Нужнов Павел Гавриилович

Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нужнова Нина Гаврииловна

Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич

Покровск-Уральский, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Нужнов Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Нужнов Гавриил Алексеевич

Покровск-Уральский, Североуральский, Свердловская область
Умер в ссылке при рождении вместе с матерью. Данные о смерти из уголовного дела 33238 ГО НКВД Надеждинского района, апрель 1937 года.
Смерть
16.02.1932
Покровск-Уральский, Североуральский, Свердловская область
Евдокия умерла 16.02.1932 г. в ссылке после рождения сына Василия. Данные о смерти из уголовного дела 33238 ГО НКВД Надеждинского района, апрель 1937 года.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.