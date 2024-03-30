Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1815

Дочь: Трофимова Мариямия Осиповна-Иосифовна

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Трофимова Агафия Осиповна-Иосифовна

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Трофимов Василий Осипович-Иосифович

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
19.07.1818

Дочь: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Трофимов Александр Осипович-Иосифович

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Трофимов Андрей Осипович-Иосифович

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Трофимова Федосья Осиповна-Иосифовна

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Трофимова Акулина Осипович-Иосифовна

Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна

Смерть
Неизвестно
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