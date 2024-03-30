Трофимов Осип(Иосиф) Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1815
Дочь: Трофимова Мариямия Осиповна-Иосифовна
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Трофимова Агафия Осиповна-Иосифовна
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Трофимов Василий Осипович-Иосифович
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
19.07.1818
Дочь: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трофимов Александр Осипович-Иосифович
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Трофимов Андрей Осипович-Иосифович
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Трофимова Федосья Осиповна-Иосифовна
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Трофимова Акулина Осипович-Иосифовна
Мать ребёнка: Трофимова Евдокия Романовна
Смерть
Неизвестно