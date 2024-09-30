(Пастухова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пастухова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпахин Алексей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ляпахина) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Ляпахин Алексей Карпович

Рождение ребёнка
19.07.1926

Сын: Ляпахин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Ляпахин Алексей Карпович

Смерть
Неизвестно

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