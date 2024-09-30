(Пастухова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ляпахина) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Ляпахин Алексей Карпович
Рождение ребёнка
19.07.1926
Отец ребёнка: Ляпахин Алексей Карпович
Смерть
Неизвестно