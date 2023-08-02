Червякова (Медведева) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Червяков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Червяков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Чистякова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Червякова Ангелина Михайловна
Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червяков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно