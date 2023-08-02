Червякова (Медведева) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова (Медведева) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Червяков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Червяков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Чистякова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Червякова Ангелина Михайловна

Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червяков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Червяков Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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