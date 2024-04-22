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Дарья Степанова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Степан Дементьев (Ич)

Мать: Анисья Корнилова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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