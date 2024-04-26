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Демиденко Евграф Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: Демиденко Евфимий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.06.1878 ст.

Сын: Демиденко Терентий Евграфович

Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна

Николаевка, Казенно-Торско-Алексеевская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Демиденко Дмитрий Евграфович

Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна

Смерть
1883
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.

Дочь: Демиденко Наталия Ефимовна

Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна

Близнецы Наталия и Васса
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.

Дочь: (Демиденко) Васса Ефимовна

Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна

Близнецы Наталия и Васса

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