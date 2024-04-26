Демиденко Евграф Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смерти1883
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: Демиденко Евфимий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.06.1878 ст.
Сын: Демиденко Терентий Евграфович
Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна
Николаевка, Казенно-Торско-Алексеевская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
1880
Сын: Демиденко Дмитрий Евграфович
Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна
Смерть
1883
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.
Дочь: Демиденко Наталия Ефимовна
Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна
Близнецы Наталия и Васса
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.
Дочь: (Демиденко) Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Демиденко Анисия Тихоновна
Близнецы Наталия и Васса