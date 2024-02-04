Габидуллин Дамир Вагизович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габидуллин Вагиз Сибгатович
Мать: Габидуллина Люция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Альбина Дамировна
Мать ребёнка: Габидуллина Гульшат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Айназ Дамирович
Мать ребёнка: Габидуллина Гульшат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллина Алмаз Дамирович
Мать ребёнка: Габидуллина Гульшат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габидуллина Гульшат