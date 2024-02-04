Габидуллин Дамир Вагизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабидуллин Дамир Вагизович

Габидуллин Дамир Вагизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габидуллин Вагиз Сибгатович

Мать: Габидуллина Люция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Альбина Дамировна

Мать ребёнка: Габидуллина Гульшат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Айназ Дамирович

Мать ребёнка: Габидуллина Гульшат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллина Алмаз Дамирович

Мать ребёнка: Габидуллина Гульшат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина Гульшат

Мы используем куки для улучшения работы сайта.